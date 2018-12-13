Жуниор Кабананга
№30
Нападающий
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Команда
Астана
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
4 апр. 1989 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Ренн
2 : 0
Астана
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ренн
2
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 18:50
Астана
0 : 1
Динамо
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 18:50
Астана
2 : 1
Яблонец
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Яблонец
1 : 1
Астана
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Яблонец
1
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 17:50
Астана
2 : 0
Ренн
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 17:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
2
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Динамо
2 : 2
Астана
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Астана
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур