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Алехандро Фелип
№36
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 апр. 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7 : 3
Хетафе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7
Хетафе
3
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1
Вильярреал
1
был в запасе
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
23:00
Эльче
0 : 1
Хетафе
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0
Хетафе
1
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:00
Хетафе
2 : 1
Депортиво
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:00
минуты: 91' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
2
Депортиво
1
минуты: 91' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
22:45
Кордоба
1 : 2
Хетафе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1
Хетафе
2
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3
Хетафе
2
был в запасе
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2
Эспаньол
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
Валенсия
1 : 0
Хетафе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1
Хетафе
0
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2
Севилья
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2
Сельта
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 19 тур