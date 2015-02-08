Карло Лулич
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 мая 1996 (25) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1
Сассуоло
1
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Эмполи
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1
Эмполи
0
был в запасе