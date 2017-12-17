Давид Иван
№95
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
26 февр. 1995 (26) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Сассуоло
1
был в запасе