Антонио Марин
№28
Защитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июня 1996 (24) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Альмерия
2 : 3
Валенсия
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
2
Валенсия
3
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
Альмерия
1 : 2
Малага
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
1
Малага
2
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
Реал
3 : 0
Альмерия
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3
Альмерия
0
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
был в запасе