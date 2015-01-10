Факундо Лескано
№45
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Милан
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур