Филиппо Бони
№36
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Эмполи
0 : 0
Верона
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0
Верона
0
был в запасе