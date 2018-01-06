Кэйолан Лэвери
№32
Нападающий
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Команда
Бери
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
22 окт. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Ипсвич Таун
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ипсвич Таун
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала