Мэтт Янг
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 янв. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Сити
2
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе