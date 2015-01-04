Клод Дьельна
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 дек. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Сити
2
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Кубок, 3 раунд