Хосе Антонио Пераль
№35
Полузащитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 марта 1992 (29) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 22:00
Эльче
2 : 2
Вильярреал
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе