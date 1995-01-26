Маркос Льоренте №14 Нападающий Подписаться

Команда Атлетико

Гражданство Испания

Дата рождения 30 янв. 1995 (26) лет

Рост 180

Выиграл ЛЧ с «Реалом» и ушел в «Атлетико», хотя всегда болел за «Реал». Интересное совпадение – отец тоже играл за оба мадридских клуба.