Любомир Шатка №37 Защитник Подписаться

Команда Лех

Гражданство Словакия

Дата рождения 2 дек. 1995 (25) лет

Рост 188

Вес 72

Один из тех, кто спровоцировал увольнение тренера Козака из Словакии. Ушел Козак после игры Лиги наций против Чехии. Словаки проиграли 1:2 и должны были готовиться к матчу против шведов, но сразу несколько игроков пошли тусоваться. Это были Дубравка, Лоботка, Вайсс, Дьомбер, Шкриньяр, Шулла и Шатка. Козак был страшно разочарован: «Я мог притвориться и сделать вид, что ничего не произошло. Я мог выгнать их из команды, но будущее сборной без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса представить себе не могу. Поэтому решил уйти сам. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. С этими игроками в Швецию я ехать не хотел».