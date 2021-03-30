Любомир Шатка
№37
Защитник
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Команда
Лех
Гражданство
Словакия
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
Рост
188
Вес
72
Один из тех, кто спровоцировал увольнение тренера Козака из Словакии. Ушел Козак после игры Лиги наций против Чехии. Словаки проиграли 1:2 и должны были готовиться к матчу против шведов, но сразу несколько игроков пошли тусоваться. Это были Дубравка, Лоботка, Вайсс, Дьомбер, Шкриньяр, Шулла и Шатка. Козак был страшно разочарован: «Я мог притвориться и сделать вид, что ничего не произошло. Я мог выгнать их из команды, но будущее сборной без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса представить себе не могу. Поэтому решил уйти сам. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. С этими игроками в Швецию я ехать не хотел».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Словакия
2 : 1
Россия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Словакия
2
Россия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
был в запасе