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Коронавирус
Марсело Дхало
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 окт. 1993 (27) лет
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Фулхэм
0 : 1
Саутгемптон
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
0
Саутгемптон
1
был в запасе