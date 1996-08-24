Джанмарко Челесте
№86
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 авг. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Сассуоло
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
Сассуоло
1 : 1
Чезена
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Чезена
1
был в запасе