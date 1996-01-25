Риккардо Кольдер
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Астон Вилла
0 : 0
Сандерленд
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе