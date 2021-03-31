Райан Фрейзер №21 Полузащитник Подписаться

Команда Ньюкасл Юнайтед

Гражданство Шотландия

Дата рождения 24 февр. 1994 (27) лет

Рост 163

Не играл в квалификации против Казахстана из-за искусственного поля и потом был за это сильно раскритикован Флетчером. Шотландия тогда проиграла 0:3.