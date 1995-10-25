Бэйли Кэргилл
№38
Защитник
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Команда
Гиллинхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 0
Флитвуд
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Флитвуд
0
был в запасе