Билал Бутобба
№15
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 23:00
Монако
1 : 0
Марсель
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 23:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1
Марсель
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур