Лука Кеккин
№97
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Палермо
3 : 2
Верона
90'
90'
90'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3
Верона
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 21:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.05.2016 08 мая 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:00
Верона
2 : 1
Милан
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2
Милан
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Эмполи
1 : 0
Верона
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Верона
0
был в запасе
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5
Верона
2
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Верона
1 : 1
Дженоа
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Дженоа
1
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Верона
1
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Палермо
1
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Ювентус
3 : 0
Верона
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Верона
0
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Верона
0 : 1
Эмполи
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Эмполи
1
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Наполи
2
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 13 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1
Верона
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
был в запасе