Серхио Буэнакаса
№77
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 апр. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Ювентус
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
1
Ювентус
2
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 21:45
Интер
0 : 0
Ювентус
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
0
Ювентус
0
был в запасе