Юджен Энса
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Локерен
Гражданство
Гана
Дата рождения
16 дек. 1994 (26) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Металлист
0
Локерен
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур