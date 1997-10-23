Лузаядио Бангу
№34
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Конго
Дата рождения
10 окт. 1997 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Фиорентина
1 : 2
Динамо
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Динамо
2
был в запасе