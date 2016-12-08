Вессел Даммерс
№31
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 марта 1995 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Фейеноорд
0 : 1
Фенербахче
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фейеноорд
0
Фенербахче
1
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Фейеноорд
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
4
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур