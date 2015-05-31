Симоне Россо
№90
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5
Чезена
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3
Торино
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Торино
2 : 0
Кьево
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2
Кьево
0
был в запасе