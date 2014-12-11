Джованни Грациано
№91
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Копенгаген
1 : 5
Торино
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
1
Торино
5
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур