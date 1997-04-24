Обед Малоло
№26
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
18 апр. 1997 (24) года
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 20:00
ХИК
0 : 0
Краснодар
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ХИК
0
Краснодар
0
был в запасе
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 20:00
Краснодар
5 : 1
ХИК
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 20:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Краснодар
5
ХИК
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд