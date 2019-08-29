Сандер Копман
№43
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
12 марта 1995 (26) лет
Рост
183
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
Антверпен
1 : 4
АЗ Алкмаар
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Антверпен
1
АЗ Алкмаар
4
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
АЗ Алкмаар
1 : 1
Антверпен
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЗ Алкмаар
1
Антверпен
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
Антверпен
1 : 0
Виктория
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Антверпен
1
Виктория
0
был в запасе