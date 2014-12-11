Георгиос Бантис
№37
Вратарь
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Команда
Астерас
Гражданство
Греция
Дата рождения
30 апр. 1985 (36) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
был в запасе