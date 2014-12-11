Джо Уилльямс
№21
Полузащитник
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Команда
Болтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Эвертон
0 : 1
Краснодар
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Эвертон
0
Краснодар
1
был в запасе