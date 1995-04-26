Конор Грант
№28
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 апр. 1995 (26) лет
Рост
176
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Эвертон
0 : 1
Краснодар
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Эвертон
0
Краснодар
1
был в запасе