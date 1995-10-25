Гетин Джонс
№29
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
13 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
2
Уимблдон
3
был в запасе