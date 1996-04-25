Джакомо Шакка
№24
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 14:30
Сассуоло
3 : 1
Интер
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3
Интер
1
был в запасе