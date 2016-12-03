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Курт Зинан
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 июля 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 3
Герта
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Герта
3
был в запасе
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:30
Герта
3 : 0
Боруссия
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Герта
3
Боруссия
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Герта
2 : 1
Кельн
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2
Кельн
1
был в запасе
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:30
Боруссия
1 : 1
Герта
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
1
Герта
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2
Гамбург
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 3
Герта
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3
Герта
3
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Бавария
3 : 0
Герта
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
3
Герта
0
был в запасе