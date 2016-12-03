Курт Зинан
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 июля 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 3
Герта
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Герта
3
был в запасе
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:30
Герта
3 : 0
Боруссия
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Герта
3
Боруссия
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
Герта
2 : 1
Кельн
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2
Кельн
1
был в запасе
14.10.2016 14 окт. 2016 пт 21:30
Боруссия
1 : 1
Герта
14.10.2016 14 окт. 2016 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
1
Герта
1
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2
Гамбург
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 3
Герта
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3
Герта
3
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Бавария
3 : 0
Герта
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
3
Герта
0
был в запасе