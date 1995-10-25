Глен Камара
№18
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
28 окт. 1995 (25) лет
Родился в Тампере в семье граждан Сьерра-Леоне и был в системе «Арсенала». Даже сыграл один матч в Кубке лиги, а в 2021-м выиграл с «Рейнджерс» чемпионат Шотландии.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
87'
87'
87'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
30'
30'
30'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур