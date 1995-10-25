Глен Камара №18 Полузащитник Подписаться

Команда Рейнджерс

Гражданство Финляндия

Дата рождения 28 окт. 1995 (25) лет

Родился в Тампере в семье граждан Сьерра-Леоне и был в системе «Арсенала». Даже сыграл один матч в Кубке лиги, а в 2021-м выиграл с «Рейнджерс» чемпионат Шотландии.