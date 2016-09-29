Джейк Хэскет
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Хапоэль
0 : 0
Саутгемптон
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 35'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хапоэль
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 35' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур