Алекс Кампос
№48
Вратарь
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июня 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Малага
1 : 1
Райо Вальекано
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1
Райо Вальекано
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
Райо Вальекано
2 : 1
Вильярреал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
1
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 21:30
Райо Вальекано
1 : 3
Депортиво
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1
Депортиво
3
был в запасе