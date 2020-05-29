Иньяки Уильямс

№30
Нападающий
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Ближайший матч
Реал Сосьедад - Атлетик
Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Возраст
27
Рост
186
Вес
71
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Матчи
Секреты лидера «Атлетика», который пять лет играет все матчи подряд без пропусков: психолог, никакого интернета перед сном, особая генетика мышц (родители прошли Сахару)
#Инаки Уильямс
02 октября, 14:01
«Атлетик» живет ради басков. Игроки поддерживали радикальных сепаратистов, а 170 скаутов ищут только своих
#Атлетик
29 мая 2020, 14:00