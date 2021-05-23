Тило Керер
№4
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 сент. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Брест
0 : 2
ПСЖ
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0
ПСЖ
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
4
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 18:00
ПСЖ
2 : 1
Ланс
89'
89'
89'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 18:00
минуты: 19' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2
Ланс
1
минуты: 19' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
Страсбур
1 : 4
ПСЖ
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 51' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 51' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
6'
6'
6'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур