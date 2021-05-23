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Тило Керер
№4
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 сент. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Брест
0 : 2
ПСЖ
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0
ПСЖ
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
4
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
18:00
ПСЖ
2 : 1
Ланс
89'
89'
89'
01.05.2021
01 мая 2021
сб
18:00
минуты: 19' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2
Ланс
1
минуты: 19' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
Метц
1 : 3
ПСЖ
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
Страсбур
1 : 4
ПСЖ
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 51' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 51' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
6'
6'
6'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
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