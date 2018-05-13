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Иван Мельников
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1997 (24) года
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 0
Ахмат
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Амкар
0
Ахмат
0
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
Урал
0 : 2
Амкар
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
0
Амкар
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 2
Спартак
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар
0
Спартак
2
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
минуты: 36' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 36' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Амкар
2
Локомотив
1
был в запасе
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0
Амкар
0
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар
1
Краснодар
3
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3
Амкар
0
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Амкар
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Амкар
0
был в запасе
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0
Амкар
1
был в запасе
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
0
ЦСКА
1
был в запасе
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