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Армандо Приско
№40
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Дженоа
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Удинезе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Кьево
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0
Кьево
2
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Дженоа
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
1
Дженоа
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Дженоа
3 : 3
Сассуоло
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
3
Сассуоло
3
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
Интер
3 : 1
Дженоа
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Дженоа
1
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Милан
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1
Милан
0
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Дженоа
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0
Дженоа
3
был в запасе