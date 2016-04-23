Оливер Шентон
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:45
Манчестер Сити
4 : 0
Сток Сити
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
4
Сток Сити
0
был в запасе