Маурице Мультауп
№31
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 дек. 1996 (24) года
Рост
173
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
4
Хайденхайм
1
был в запасе