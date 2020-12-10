Мэтт Мейси
№49
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 сент. 1994 (26) лет
Рост
198
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Дандолк
2 : 4
Арсенал
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дандолк
2
Арсенал
4
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Арсенал
4 : 1
Рапид
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Арсенал
4
Рапид
1
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Мольде
0 : 3
Арсенал
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мольде
0
Арсенал
3
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Арсенал
4 : 1
Мольде
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Арсенал
4
Мольде
1
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Рапид
1 : 2
Арсенал
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Арсенал
2
был в запасе