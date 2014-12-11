Войтех Ворел
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 июня 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Янг Бойз
2 : 0
Спарта
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
Спарта
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Спарта
0 : 0
Наполи
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
0
Наполи
0
был в запасе