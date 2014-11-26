Эмре Джошкун
№40
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 июня 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Галатасарай
0
был в запасе