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Жан-Кевин Огустен
№20
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 июня 1997 (23) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур