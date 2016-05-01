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Стефан Спаранья
№4
Защитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 февр. 1995 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
01.05.2016
01 мая 2016
вс
18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
01.05.2016
01 мая 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0
Марсель
1
был в запасе
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0
Марсель
1
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
23:00
Лион
1 : 1
Марсель
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Марсель
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
Кан
1 : 3
Марсель
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Марсель
3
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
Марсель
0 : 0
Генгам
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
0
Генгам
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Газелек
1
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
16:00
Марсель
2 : 2
Монпелье
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Монпелье
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
2
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Марсель
0 : 1
Ницца
87'
87'
87'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Лилль
1 : 2
Марсель
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 2
Анжер
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1
Анжер
2
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Лион
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
1
Лион
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Бастия
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Бастия
1
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
83'
83'
83'
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2
Марсель
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
22:00
Марсель
6 : 0
Труа
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
22:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
6
Труа
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1
Марсель
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Марсель
0 : 1
Кан
82'
82'
82'
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур