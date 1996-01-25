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Якуб Янкто
№14
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 янв. 1996 (25) лет
В 2018-м основал киберспортивную команду Team Sampi по FIFA, NHL, Trackmania и League of Legends.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига в
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Удинезе
0 : 1
Сампдория
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0
Сампдория
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Сампдория
2 : 2
Специя
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:00
Интер
5 : 1
Сампдория
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
66'
66'
66'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
66'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
46'
46'
46'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
46'
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3
Верона
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:30
Сампдория
0 : 2
Аталанта
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30'
30'
30'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
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