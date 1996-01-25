Якуб Янкто
№14
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 янв. 1996 (25) лет
В 2018-м основал киберспортивную команду Team Sampi по FIFA, NHL, Trackmania и League of Legends.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Сампдория
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0
Сампдория
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сампдория
2 : 2
Специя
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:00
Интер
5 : 1
Сампдория
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
66'
66'
66'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
66'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
46'
46'
46'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
46'
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3
Верона
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:30
Сампдория
0 : 2
Аталанта
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30'
30'
30'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур