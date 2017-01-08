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Коронавирус
Фране Прце
№71
Защитник
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Команда
Омония
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
7 янв. 1996 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Кротоне
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Кротоне
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2
Лацио
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Удинезе
0 : 3
Лацио
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0
Лацио
3
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2
Эмполи
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Аталанта
3 : 4
Лацио
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3
Лацио
4
был в запасе